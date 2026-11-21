"Акрон" - "Факел": где и когда смотреть матч 15 тура РПЛ

"Акрон" - "Факел": во сколько и где смотреть прямую трансляцию игры.

Фото: ФК "Акрон"

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский "Акрон" примет у себя дома воронежский "Факел". Игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер".



Тольяттинцы набрали 12 очков и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне стыков. Воронежская команда с шестью баллами идет на последнем, 16-м месте в чемпионате.

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Факел