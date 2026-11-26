- Знаю, что летом был интерес от ЦСКА. Не знаю, посмотрим. Мне агент ничего не говорил по этому поводу.
От вас [журналистов] первый раз слышу, что перед зимним трансферным окном тоже есть интерес ко мне от этого клуба, - цитирует Мелехина "Чемпионат".
В текущем сезоне Виктор Мелехин провел за "Ростов" во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету центрального защитника 12 матчей в составе национальной команды России.
Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро, его контракт с южанами рассчитан до конца июня 2029 года. Сообщалось, что в зимнее трансферное окно ЦСКА намерен подписать защитника.