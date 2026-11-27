- Играл в другие части GTA, но полностью, по-моему, не проходил ни одну. Шестая часть у меня скачана, я играю. Какие впечатления? Прикольная, много реалистичных моментов.
Скачал только потому что сейчас родился ребёнок: пока он спит рядом, нужно что-то делать. Можно пройти пару миссий, - цитирует Лещука Metaratings.
Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года и на данный момент официально доступна на игровых консолях PlayStation и XBox.
Вчера, 26 ноября, московское "Динамо" одержало домашнюю победу над воронежским "Факелом" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В плей-офф Пути РПЛ бело-голубым предстоит сыграть с петербургским "Зенитом", воронежцы отправятся на выезд к "Нижнему Новгороду" в плей-офф нижней сетки.