Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Валерий Петраков: жалко, что болельщики "Томи" не увидят первый домашний матч в году
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал перенос матча 18-го тура РФПЛ c "Ростовом" из Томска в Ростов-на-Дону.
"Очень жалко, что болельщики не смогут увидеть первый домашний матч в году. Дома нам было бы намного приятнее играть. Но погодные условия такие, что мы просто не успеем подготовить стадион в Томске.
Нет никаких гарантий, что в Перми, на нашем резервном поле, будет нормальная погода. Поэтому приняли решение играть в Ростове-на-Дону. Что поделать, будем играть у "Ростова" дома и постараемся выиграть", — цитирует Петракова "Чемпионат.com".
"Очень жалко, что болельщики не смогут увидеть первый домашний матч в году. Дома нам было бы намного приятнее играть. Но погодные условия такие, что мы просто не успеем подготовить стадион в Томске.
Нет никаких гарантий, что в Перми, на нашем резервном поле, будет нормальная погода. Поэтому приняли решение играть в Ростове-на-Дону. Что поделать, будем играть у "Ростова" дома и постараемся выиграть", — цитирует Петракова "Чемпионат.com".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.