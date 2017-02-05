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Валерий Петраков: жалко, что болельщики "Томи" не увидят первый домашний матч в году

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал перенос матча 18-го тура РФПЛ c "Ростовом" из Томска в Ростов-на-Дону.

"Очень жалко, что болельщики не смогут увидеть первый домашний матч в году. Дома нам было бы намного приятнее играть. Но погодные условия такие, что мы просто не успеем подготовить стадион в Томске.

Нет никаких гарантий, что в Перми, на нашем резервном поле, будет нормальная погода. Поэтому приняли решение играть в Ростове-на-Дону. Что поделать, будем играть у "Ростова" дома и постараемся выиграть", — цитирует Петракова "Чемпионат.com".
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 18:14
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