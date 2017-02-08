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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Марокканский друг Криштиану Роналду приговорен к двум годам тюрьмы
Верховный суд Нидерландов приговорил марокканского кикбоксера Барда Хари к двум годам тюремного заключения, сообщает Daily Mail.
Спортсмена признали виновным по двумя случаям нападений на людей, которые произошли в 2011 и 2012 годах. Первая драка случилась на матче амстердамской команды "Аякс" прямо на стадионе. Вторая – в ночном клубе.
Хари на заседании суда не присутствовал, находясь в Марокко. Однако ожидается, что кикбоксер прибудет в Голландию для отбывания наказания. Оно в последствии может быть сокращено до полугода с последующим условно-досрочным освобождением.
Широкой аудитории Бард Хари стал известен, благодаря своей дружбе со звездой "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Советский спорт
Спортсмена признали виновным по двумя случаям нападений на людей, которые произошли в 2011 и 2012 годах. Первая драка случилась на матче амстердамской команды "Аякс" прямо на стадионе. Вторая – в ночном клубе.
Хари на заседании суда не присутствовал, находясь в Марокко. Однако ожидается, что кикбоксер прибудет в Голландию для отбывания наказания. Оно в последствии может быть сокращено до полугода с последующим условно-досрочным освобождением.
Широкой аудитории Бард Хари стал известен, благодаря своей дружбе со звездой "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Советский спорт
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