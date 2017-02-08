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Марокканский друг Криштиану Роналду приговорен к двум годам тюрьмы

Верховный суд Нидерландов приговорил марокканского кикбоксера Барда Хари к двум годам тюремного заключения, сообщает Daily Mail.

Спортсмена признали виновным по двумя случаям нападений на людей, которые произошли в 2011 и 2012 годах. Первая драка случилась на матче амстердамской команды "Аякс" прямо на стадионе. Вторая – в ночном клубе.

Хари на заседании суда не присутствовал, находясь в Марокко. Однако ожидается, что кикбоксер прибудет в Голландию для отбывания наказания. Оно в последствии может быть сокращено до полугода с последующим условно-досрочным освобождением.

Широкой аудитории Бард Хари стал известен, благодаря своей дружбе со звездой "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Советский спорт
Теги: Роналду
Сегодня, 15:57
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бард Хари. smile

Это типа мордастый музыкант.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прочитал "Мурманский друг". Завис... smile


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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