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Максим Канунников: если отвечу, что хуже - "Спартак" или ЦСКА, меня сожрут

Нападающий "Рубина" Максим Канунников ответил, кто является самым принципиальным соперником "Зенита".

- Куда подевался Виктор Файзуллин?

- У Вити серьезная травма. Зимой мы вместе были на реабилитации. Все очень непросто. Не знаю, что он делает в данный момент, но, надеюсь, что он очень скоро вернется в футбол.

- За какой клуб Китая болел с детства?

- Китая, ха-ха! Я только знаю там какой-то "Шаньдунь" ("Шанхай Теллэйс" – прим.), куда Халк перешел, где тренер Виллаш-Боаш. Я не болел за него, но знаю.

- Ты – воспитанник "Зенита". Что хуже – "Спартак" или ЦСКА?

- Ой, дайте подумать. (После паузы) Если что-то отвечу, меня ведь сожрут!

- Но отвечать надо.

- Наверное, все-таки "Спартак" для "Зенита", у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и "Зенитом" все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным.

- Кто круче, Полина Гагарина или Ольга Бузова?

- Полина Гагарина. Я и "Голос" смотрю, и на концерте ее был, она хорошая певица, – цитирует Канунникова "Реальное время".
Теги: Канунников Зенит Рубин
Сегодня, 11:28
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(2)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
питерский недоклуб всегда был для Спартака обычной командой вроде амкара или урала,в стране у нас одно единственное дерби цска-Спартак.

Любой красно-белый дб так думает, но вот карера говорит, что у них 13 финалов впереди.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: vlees (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
питерский недоклуб всегда был для Спартака обычной командой вроде амкара или урала,в стране у нас одно единственное дерби цска-Спартак.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Ипать вопросики...

Я бы на такой вопрос ответил без раздумий, и любой другой, кто с головой дружит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ипать вопросики...
Регистрация: 3.11.2016
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