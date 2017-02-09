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Максим Канунников: если отвечу, что хуже - "Спартак" или ЦСКА, меня сожрут
Нападающий "Рубина" Максим Канунников ответил, кто является самым принципиальным соперником "Зенита".
- Куда подевался Виктор Файзуллин?
- У Вити серьезная травма. Зимой мы вместе были на реабилитации. Все очень непросто. Не знаю, что он делает в данный момент, но, надеюсь, что он очень скоро вернется в футбол.
- За какой клуб Китая болел с детства?
- Китая, ха-ха! Я только знаю там какой-то "Шаньдунь" ("Шанхай Теллэйс" – прим.), куда Халк перешел, где тренер Виллаш-Боаш. Я не болел за него, но знаю.
- Ты – воспитанник "Зенита". Что хуже – "Спартак" или ЦСКА?
- Ой, дайте подумать. (После паузы) Если что-то отвечу, меня ведь сожрут!
- Но отвечать надо.
- Наверное, все-таки "Спартак" для "Зенита", у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и "Зенитом" все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным.
- Кто круче, Полина Гагарина или Ольга Бузова?
- Полина Гагарина. Я и "Голос" смотрю, и на концерте ее был, она хорошая певица, – цитирует Канунникова "Реальное время".
- Куда подевался Виктор Файзуллин?
- У Вити серьезная травма. Зимой мы вместе были на реабилитации. Все очень непросто. Не знаю, что он делает в данный момент, но, надеюсь, что он очень скоро вернется в футбол.
- За какой клуб Китая болел с детства?
- Китая, ха-ха! Я только знаю там какой-то "Шаньдунь" ("Шанхай Теллэйс" – прим.), куда Халк перешел, где тренер Виллаш-Боаш. Я не болел за него, но знаю.
- Ты – воспитанник "Зенита". Что хуже – "Спартак" или ЦСКА?
- Ой, дайте подумать. (После паузы) Если что-то отвечу, меня ведь сожрут!
- Но отвечать надо.
- Наверное, все-таки "Спартак" для "Зенита", у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и "Зенитом" все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным.
- Кто круче, Полина Гагарина или Ольга Бузова?
- Полина Гагарина. Я и "Голос" смотрю, и на концерте ее был, она хорошая певица, – цитирует Канунникова "Реальное время".
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