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Комитет РФС по этике рассмотрит "дело Слуцкого" 15 февраля
Председатель комитета РФС по этике заявил, что дело экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого за фразу про арбитров будет рассмотрено 15 февраля.
Напомним, Слуцкий заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Позже специалист признался, что его слова были шуткой.
"Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого", – цитирует Андреева ТАСС.
Напомним, Слуцкий заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Позже специалист признался, что его слова были шуткой.
"Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого", – цитирует Андреева ТАСС.
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