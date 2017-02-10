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Комитет РФС по этике рассмотрит "дело Слуцкого" 15 февраля

Председатель комитета РФС по этике заявил, что дело экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого за фразу про арбитров будет рассмотрено 15 февраля.

Напомним, Слуцкий заявил, что если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. Позже специалист признался, что его слова были шуткой.

"Первое заседание комитета по этике пройдет уже в ближайшую среду. На нем будем рассматривать дело Слуцкого", – цитирует Андреева ТАСС.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 12:37
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(2)
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по горячим следам расследовать Гинера испугались,а сейчас спустя столько времени решили бросить кость и устроить показуху,прокладки сраные...
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Знаем мы этику комитета по этике.. confused Когда Бздю на поле выражает свои сексуальные фантазии вы не видите.Хотя..может вы даже и разделяете его наклонности.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: den989 (Сегодня, 12:45) #
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  •  (8)
online

А что они начали рассматривать когда Слуцкий ушел?Такая клоунада этот российский футбол
Регистрация: 3.02.2017
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:44) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вы б еще лет так через 10 рассмотрели. Клоуны! smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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