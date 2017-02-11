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Александр Григорян: некоторые смотрели на меня сверху вниз, в "Анжи" их больше нет

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о тех изменениях, которые произошли в команде с его приходом.

"Яковлев и Паршивлюк - как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители РФПЛ, а я тренер из первого дивизиона. Этих игроков в "Анжи" уже нет.

А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали: нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.

Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом Земли. Это нормальное явление… Больше мы не работаем вместе", - цитирует Григоряна "СЭ".
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 20:55
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7
(2)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
О как. В Анжи одни коротыши остались?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нет ума-считай понты.
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
чмо

200% Григорян шнопак кончалыжный
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (9)
online

чмо
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не иначе лучший игрок клуба Бериша,который на себе и тащил команду.Смотри не оправдай реноме тренера ФНЛ.А то с понятливыми игроками уровня Паршивлюка легко составить конкуренцию Томи в эстафете на выход.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выйопистый какой тренер...одни понты!!!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карликов набрал?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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