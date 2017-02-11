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Александр Григорян: некоторые смотрели на меня сверху вниз, в "Анжи" их больше нет
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о тех изменениях, которые произошли в команде с его приходом.
"Яковлев и Паршивлюк - как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители РФПЛ, а я тренер из первого дивизиона. Этих игроков в "Анжи" уже нет.
А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали: нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.
Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом Земли. Это нормальное явление… Больше мы не работаем вместе", - цитирует Григоряна "СЭ".
"Яковлев и Паршивлюк - как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители РФПЛ, а я тренер из первого дивизиона. Этих игроков в "Анжи" уже нет.
А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они четко осознали: нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.
Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом Земли. Это нормальное явление… Больше мы не работаем вместе", - цитирует Григоряна "СЭ".
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