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"Интер" обыграл "Эмполи", "Кьево" нанес поражение "Сассуоло"
"Интер" одержал победу над "Эмполи" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
24 тур
"Интер" - "Эмполи" 2:0
Гол: Эдер, 14, Кандрева, 54
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Ансальди, 46), Миранда, Мурильо, Медель, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Кандрева, Эдер (Пинамонти, 80), Паласио (Габриэл, 74)
"Эмполи": Скорупски, Весели, Димарко (Барба, 65), Лорини, Чосич, Диуссе, Крунич (Зайц, 76), Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Пуччарелли, Маккароне
Предупреждения: Кондогбиа, 45+1, Димарко, 49
"Торино" - "Пескара" 5:3
Голы: Фальке, 3, Айети, 10, Белотти, 15, 61, Ляич, 53 - Айети, 73 (авто.), Бенали, 75, 83
"Торино": Харт, Де Сильвестри, Баррека, Айети, Моретти, Лукич (Аква, 56), Бенасси, Оби (Густафссон, 45+1), Белотти, Фальке, Ляич (Бое, 85)
"Пескара": Биссарри, Дзампано, Бираги, Стендардо (Кода, 46), Форназьер, Бругман (Бруно, 57), Мемушай, Бенали, Верре, Капрари, Кастанос (Крешенци, 27)
Предупреждения: Стендардо, 3, Форназьер, 24, Лукич, 32, Кода, 90
"Сассуоло" - "Кьево" 1:3
Голы: Матри, 25, Инглесе, 39, 56, 67
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Летсхерт, Ачерби, Пеллегрини (Рагуза, 72), Аквилани, Дункан, Политано, Матри (Антей, 56), Берарди (Йемелло, 78)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Меджорини, 46), Дайнелли, Сполли, Радованович, Иско, Кастро, Бирса (Гузман, 73), Хетемай, Инглесе (Гакпе, 84)
Предупреждения: Дайнелли, 36, Гобби, 45+2, Гакпе, 90
Удаления: Летсхерт, 3
"Палермо" - "Аталанта" 1:3
Голы: Конти, 19, Гомес, 26, Чочев, 41, Кристанте, 78
"Палермо": Посавец, Рисполи, Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Яяло, Энрике (Балог, 84), Чочев (Гацци, 74), Несторовски, Эмбало, Трайковски (Диаманти, 55)
"Аталанта": Бериша, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси (Грасси, 86), Фройлер, Куртич (Кристанте, 71), Гомес, Петанья
Предупреждения: Рисполи, 11, Гонсалес, 23, Фройлер, 72, Гольданига, 73
Чемпионат Италии
24 тур
"Интер" - "Эмполи" 2:0
Гол: Эдер, 14, Кандрева, 54
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Ансальди, 46), Миранда, Мурильо, Медель, Гальярдини, Кондогбиа, Мариу, Кандрева, Эдер (Пинамонти, 80), Паласио (Габриэл, 74)
"Эмполи": Скорупски, Весели, Димарко (Барба, 65), Лорини, Чосич, Диуссе, Крунич (Зайц, 76), Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Пуччарелли, Маккароне
Предупреждения: Кондогбиа, 45+1, Димарко, 49
"Торино" - "Пескара" 5:3
Голы: Фальке, 3, Айети, 10, Белотти, 15, 61, Ляич, 53 - Айети, 73 (авто.), Бенали, 75, 83
"Торино": Харт, Де Сильвестри, Баррека, Айети, Моретти, Лукич (Аква, 56), Бенасси, Оби (Густафссон, 45+1), Белотти, Фальке, Ляич (Бое, 85)
"Пескара": Биссарри, Дзампано, Бираги, Стендардо (Кода, 46), Форназьер, Бругман (Бруно, 57), Мемушай, Бенали, Верре, Капрари, Кастанос (Крешенци, 27)
Предупреждения: Стендардо, 3, Форназьер, 24, Лукич, 32, Кода, 90
"Сассуоло" - "Кьево" 1:3
Голы: Матри, 25, Инглесе, 39, 56, 67
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Летсхерт, Ачерби, Пеллегрини (Рагуза, 72), Аквилани, Дункан, Политано, Матри (Антей, 56), Берарди (Йемелло, 78)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Меджорини, 46), Дайнелли, Сполли, Радованович, Иско, Кастро, Бирса (Гузман, 73), Хетемай, Инглесе (Гакпе, 84)
Предупреждения: Дайнелли, 36, Гобби, 45+2, Гакпе, 90
Удаления: Летсхерт, 3
"Палермо" - "Аталанта" 1:3
Голы: Конти, 19, Гомес, 26, Чочев, 41, Кристанте, 78
"Палермо": Посавец, Рисполи, Пеццелла, Гольданига, Гонсалес, Яяло, Энрике (Балог, 84), Чочев (Гацци, 74), Несторовски, Эмбало, Трайковски (Диаманти, 55)
"Аталанта": Бериша, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси (Грасси, 86), Фройлер, Куртич (Кристанте, 71), Гомес, Петанья
Предупреждения: Рисполи, 11, Гонсалес, 23, Фройлер, 72, Гольданига, 73
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