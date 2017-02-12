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"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ

"Лестер Сити" потерпел выездное поражение в матче с "Суонси Сити".

Чемпионат Англии

25 тур

"Суонси Сити" - "Лестер Сити" 2:0

Голы: Моусон, 36, Ольссон, 45+2

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Дайер (Рутледж, 7 (Нарсинг, 89)), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 72)

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилвел, 46), Ндиди, Хут, Морган, Дринкуотер, Грей, Олбрайтон (Слимани, 46), Марез, Варди

Предупреждения: Фер, 26, Хут, 36, Корк, 40, Чилвел, 57
Теги: Лестер Суонси
Сегодня, 21:04
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:33) #
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Цитата: Ramzes
Блеать, Раньери, собери и настрой команду ! Стыдно будет чемпиону Англии на следующий же год вылететь в Чемпионшип ..

никак, синдром 2ого года, останутся они в АПЛ, в след. сезоне в 6ке будут
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Барселона»
Блеать, Раньери, собери и настрой команду ! Стыдно будет чемпиону Англии на следующий же год вылететь в Чемпионшип ..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
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