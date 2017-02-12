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"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ
"Лестер Сити" потерпел выездное поражение в матче с "Суонси Сити".
Чемпионат Англии
25 тур
"Суонси Сити" - "Лестер Сити" 2:0
Голы: Моусон, 36, Ольссон, 45+2
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Дайер (Рутледж, 7 (Нарсинг, 89)), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 72)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилвел, 46), Ндиди, Хут, Морган, Дринкуотер, Грей, Олбрайтон (Слимани, 46), Марез, Варди
Предупреждения: Фер, 26, Хут, 36, Корк, 40, Чилвел, 57
Чемпионат Англии
25 тур
"Суонси Сити" - "Лестер Сити" 2:0
Голы: Моусон, 36, Ольссон, 45+2
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон, Фернандес, Моусон, Корк, Фер, Кэрролл, Дайер (Рутледж, 7 (Нарсинг, 89)), Сигурдссон, Льоренте (Айю, 72)
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилвел, 46), Ндиди, Хут, Морган, Дринкуотер, Грей, Олбрайтон (Слимани, 46), Марез, Варди
Предупреждения: Фер, 26, Хут, 36, Корк, 40, Чилвел, 57
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