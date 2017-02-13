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Источник: Шандао интересен вариант со "Спартаком"

Защитник "Анжи" Шандао не перейдет в бразильский "Гремио", который был заинтересован в приобретении 28-летнего бразильца, передает "Спорт день за днем".

Сообщается, что "Гремио" сделал выбор в пользу другого бразильца Пауло Миранды из "Зальцбурга".

К Шандао есть интерес со стороны клубов РФПЛ, в числе которых "Локомотив", "Спартак" и "Уфа". Самому игроку интересен вариант с переходом в команду Массимо Карреры.
Теги: Шандао Спартак
Сегодня, 13:26
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(3)
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:15) #
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  •  (4)



КТО ТАКОЙ ШАНДАО? В нём наверное точно Томь заинтересована.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:33) #
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  •  (7)

Ощущение, что этот Шандао - вовсе не Шандао, а переодетая суперзвезда из АПЛ!
Во как - ЕМУ интересен Спартак.
А у Карреры спросили, интересен ли ему Шандао?
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:27) #
  • +3
  •  (5)

Ну Тигиев вчера все объяснил...
Регистрация: 28.12.2015
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