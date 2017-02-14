Зинедин Зидан: "Наполи" показывает хороший футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".



"Наполи" показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел "Наполи" в деле и, исходя из увиденного, могу сказать, что нас ждет хороший матч", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.