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Зинедин Зидан: "Наполи" показывает хороший футбол
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
"Наполи" показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел "Наполи" в деле и, исходя из увиденного, могу сказать, что нас ждет хороший матч", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
"Наполи" показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Я видел "Наполи" в деле и, исходя из увиденного, могу сказать, что нас ждет хороший матч", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
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