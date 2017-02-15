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Дик Адвокат: не думаю, что двухмесячный перерыв создаст "Краснодару" какую-то проблему

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Краснодаром".

- Как вы знаете, особенность российского чемпионата - это долгий перерыв между играми. У "Краснодара" 2 месяца не было официальных игр. Что вы думаете о шансах команды?

- Как мы знаем, соперник провел двое сборов - в Абу Даби и в Испании. В течение 10 дней команда провела 4 матча и, думаю, они хорошо подготовились к завтрашнему противостоянию. Не думаю, что двухмесячный перерыв создаст какую-то проблему "Краснодару".

Что касается Робина ван Перси, то, к сожалению, он не смог к нам присоединиться. Мы его оставили в Турции. Если бы ван Перси был всегда здоров, у нас бы в Турции просто не было конкурентов. Надеюсь, Робин сыграет в ответном матче.

Rusfootball.info
Теги: Адвокат Фенербахче Краснодар
Сегодня, 18:24
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