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18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Дик Адвокат: не думаю, что двухмесячный перерыв создаст "Краснодару" какую-то проблему
Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с "Краснодаром".
- Как вы знаете, особенность российского чемпионата - это долгий перерыв между играми. У "Краснодара" 2 месяца не было официальных игр. Что вы думаете о шансах команды?
- Как мы знаем, соперник провел двое сборов - в Абу Даби и в Испании. В течение 10 дней команда провела 4 матча и, думаю, они хорошо подготовились к завтрашнему противостоянию. Не думаю, что двухмесячный перерыв создаст какую-то проблему "Краснодару".
Что касается Робина ван Перси, то, к сожалению, он не смог к нам присоединиться. Мы его оставили в Турции. Если бы ван Перси был всегда здоров, у нас бы в Турции просто не было конкурентов. Надеюсь, Робин сыграет в ответном матче.
Rusfootball.info
- Как вы знаете, особенность российского чемпионата - это долгий перерыв между играми. У "Краснодара" 2 месяца не было официальных игр. Что вы думаете о шансах команды?
- Как мы знаем, соперник провел двое сборов - в Абу Даби и в Испании. В течение 10 дней команда провела 4 матча и, думаю, они хорошо подготовились к завтрашнему противостоянию. Не думаю, что двухмесячный перерыв создаст какую-то проблему "Краснодару".
Что касается Робина ван Перси, то, к сожалению, он не смог к нам присоединиться. Мы его оставили в Турции. Если бы ван Перси был всегда здоров, у нас бы в Турции просто не было конкурентов. Надеюсь, Робин сыграет в ответном матче.
Rusfootball.info
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