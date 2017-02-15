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Вячеслав Грозный: не было выбора, пришлось покинуть тбилисское "Динамо"

Вячеслав Грозный не стал конкретизировать причину своего увольнения из тбилисского "Динамо" с поста главного тренера, отметив, что расстался с клубом на хороших тонах.

"Действительно, я покинул "Динамо» Тбилиси". Обстоятельства в жизни сложились таким образом, что пришлось уходить. В данный момент мне необходимо сосредоточиться на других делах. Президент Роман Пипия, к счастью, положительно отнесся к моему решению, за что ему огромное спасибо.

Планировалось, что я буду работать длительное время, были расписаны планы. Благодарю футболистов за совместную работу, спасибо клубу за поддержку. И болельщики меня отлично приняли. Быть может, удастся когда-нибудь снова поработать вместе", - цитирует Грозного "Спорту День за Днем".
Теги: Грозный
Сегодня, 19:55
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лезгинку плохо плясал или опять много балаболил?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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