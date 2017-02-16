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Дик Адвокат и "Фенербахче" заинтересованы в переходе Санти Касорлы

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла попал в сферу интересов "Фенербахче". В 31-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер турецкой команды Дик Адвокат, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Действующее соглашение "Арсенала" с Касорлой, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассчитано до конца текущего сезона.
Теги: Фенербахче Касорла
Сегодня, 15:38
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