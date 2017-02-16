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12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Дик Адвокат и "Фенербахче" заинтересованы в переходе Санти Касорлы
Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла попал в сферу интересов "Фенербахче". В 31-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер турецкой команды Дик Адвокат, передает "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.
Действующее соглашение "Арсенала" с Касорлой, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассчитано до конца текущего сезона.
Действующее соглашение "Арсенала" с Касорлой, который восстанавливается после тяжелой травмы, рассчитано до конца текущего сезона.
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