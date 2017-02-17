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В Кремле не смотрели фильм ВВС о российских фанатах и не планируют этого делать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не планируют смотреть фильм ВВС "Армия хулиганов России" и сомневаются в его качестве. Слова Пескова приводит "РИА Новости".
"Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, скажем так, к сожалению, мы последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег с Би-би-си, в связи с чем выражаем сожаление.
Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба. В целом, конечно же, ну, наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди футбольных болельщиков, учитывая известные истории хулиганства болельщиков в Великобритании и на всём европейском континенте, кстати", — сказал Песков.
"Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, скажем так, к сожалению, мы последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег с Би-би-си, в связи с чем выражаем сожаление.
Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба. В целом, конечно же, ну, наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди футбольных болельщиков, учитывая известные истории хулиганства болельщиков в Великобритании и на всём европейском континенте, кстати", — сказал Песков.
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