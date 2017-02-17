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В Кремле не смотрели фильм ВВС о российских фанатах и не планируют этого делать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не планируют смотреть фильм ВВС "Армия хулиганов России" и сомневаются в его качестве. Слова Пескова приводит "РИА Новости".

"Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, скажем так, к сожалению, мы последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег с Би-би-си, в связи с чем выражаем сожаление.

Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба. В целом, конечно же, ну, наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди футбольных болельщиков, учитывая известные истории хулиганства болельщиков в Великобритании и на всём европейском континенте, кстати", — сказал Песков.
Теги: Песков
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Песков еще забыл спросить - на какие шиши наши хулиганы съездили во Францию и вернулись назад? Это не чартер с клубом - на такую поездку бабло нужно. У кого оно есть - люди приличные и о своей репутации, слава Богу, заботятся. Доллар сейчас стоит не 70 копеек, а чуть больше - если вспоминать "известные истории". )))


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