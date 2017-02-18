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Валерий Рейнгольд: про Слуцкого думал: вот его бы в "Спартак"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, как относится к экс-наставнику ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.

"Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в "Москве", "Крыльях" я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в "Спартак"…

Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат".
Теги: Рейнгольд Слуцкий
Сегодня, 10:49
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7
(1)
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 11:35) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Леня еще себя таким мастером на забугорных играх показал, то цены бы ему не было. А если бы у него еще проклюнулся футбольный разум на Евро - памятник бы бросились ему строить высотой с Останкинскую башню...

P.S. Поздравим Деда с юбилеем!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:24) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера трешку воткнул в дерби и бегемота след простыл,поехал зубрить конспекты Конте joy
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:17) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой неправильный спартаковец, с чуждыми взглядами и смелый, раз такое говорит. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
В целом Слуцкий неплохой тренер, но его тактика с искусственным оффсайдом при возрастных и медлительных Игнашевиче и Березуцком... Вообщем многие поймут


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:16) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот бы златодождева в "Спартак"! А то карпы, олени, яки.. Карреры... Нет, я не желаю плохо сопернику: просто надоело читать этого графомана, ничего не добившегося в футболе. Очень хочется, чтоб он тренировал свой так любимый клуб вместе с Ловчевым и Бубновым. А то запарили эти "шпетшыалышты", звучащие из каждого утюга чаще киркорова и баскова вместе взятых.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: jarny (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (13)

у деда крыша протекает уже не первый год - какой нахер калач
Регистрация: 6.02.2009
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 10:55) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Дед тертый калач, знает толк в людях. Согласен полностью с ним.
Регистрация: 21.01.2016
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