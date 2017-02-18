Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
Вчера 23:55
Самолёт "Зенита" попал в аварию (10)
Самолёт "Зенита" попал в аварию (10)
Вчера 23:07
Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни (5)
Дмитрий Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни (5)
Вчера 22:10
"Спартак" завершил второй сбор
"Спартак" завершил второй сбор
Вчера 21:23
"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"
"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"
Вчера 20:34
Жером Боатенг пропустит еще 3 недели
Жером Боатенг пропустит еще 3 недели
Вчера 19:07
Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Алессандро Флоренци перенес операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
Валерий Рейнгольд: про Слуцкого думал: вот его бы в "Спартак"
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал, как относится к экс-наставнику ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.
"Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в "Москве", "Крыльях" я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в "Спартак"…
Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат".
"Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в "Москве", "Крыльях" я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в "Спартак"…
Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.