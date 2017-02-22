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Соломон Кверквелия в среду может присоединиться к "Локомотиву"

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия может на этой неделе перейти в "Локомотив", передает "СЭ".

Сообщается, что последние формальности по трансферу грузинского игрока могут быть улажены в среду.

В этот же день 25-летний Кверквелия должен пройти медосмотр, и если его результаты устроят московский клуб, защитник перейдет в новую команда на правах аренды.
Теги: Локомотив Кверквелия
Сегодня, 00:53
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