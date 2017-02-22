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Юрий Вернидуб: зачем Будковский уехал в Россию? Платят в три раза больше

Наставник "Зари" Юрий Вернидуб считает, что украинский форвард Филипп Будковский должен был вернуться в луганский клуб. Сам же футболист перешёл на правах аренды в "Анжи".

"Почему он туда пошёл? Он задавался этим вопросом? У нас всё было хорошо, поэтому я могу сказать, что из-за финансовых условий. Думаю, там втрое лучше платят, чем у нас. Это понятно, мы не сможем обеспечить такие финансы, "Заря" — не настолько богатый клуб.

Если бы Будковский хотел вернуться, следовало позвонить главному тренеру, генеральному директору. Скажи он, что готов играть на тех же условиях, — да я был бы только рад. И ему бы на пользу пошло.

Когда Будковский уходил, я первым сказал ему, что это ошибка. Остался, доиграл бы в Лиге Европы. Всего-то 5-6 месяцев. Сейчас было бы гораздо больше предложений. Я понимаю футболистов, которым хочется заработать за свою недолгую футбольную жизнь, но тот же Караваев терпел. 2,5 года терпел и никогда не жаловался. Появился шанс? Появился. Караваев доказал своей работой, старанием и отдачей", — сказал Вернидуб каналу "Футбол 1".
Теги: Заря Анжи
Сегодня, 16:14
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№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ты сам в СПб-то чего поехал?
не за деньгами наверное, да?
охотно верю


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Взял дуб? Вот и Вернидуб туда, где брал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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