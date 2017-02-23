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Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Вчера 22:00
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Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Вчера 21:40
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Вчера 21:32
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Вчера 21:04
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Вчера 20:40
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Вчера 20:24
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Вчера 20:14
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (15)
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (15)
Вчера 20:12
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
Никита Баженов стал игроком "Долгопрудного"
Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов будет выступать за "Долгопрудный", передает официальный сайт подмосковного клуба.
Напомним, команда выступает в ПФЛ. Последним клубом 32-летнего форварда была "Томь", за которую Баженов выступал с 2011 по 2016 год.
Напомним, команда выступает в ПФЛ. Последним клубом 32-летнего форварда была "Томь", за которую Баженов выступал с 2011 по 2016 год.
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