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Никита Баженов стал игроком "Долгопрудного"

Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов будет выступать за "Долгопрудный", передает официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, команда выступает в ПФЛ. Последним клубом 32-летнего форварда была "Томь", за которую Баженов выступал с 2011 по 2016 год.
Теги: Баженов
Сегодня, 08:30
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