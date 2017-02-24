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Официально: Алексей Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

Сегодня "Амкар" и "Зенит" согласовали условия трансфера 20-летнего нападающего Алексея Гасилина в пермский клуб, форвард подписал контракт сроком на 3,5 года.

- Я очень рад присоединиться к "Амкару" - это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом, - сказал Алексей Гасилин. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь - это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками "Амкара"!

ФК "Амкар"
Теги: Гасилин Амкар
Сегодня, 12:40
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