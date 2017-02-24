Официально: Алексей Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

Сегодня "Амкар" и "Зенит" согласовали условия трансфера 20-летнего нападающего Алексея Гасилина в пермский клуб, форвард подписал контракт сроком на 3,5 года.- Я очень рад присоединиться к "Амкару" - это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом, - сказал Алексей Гасилин. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь - это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками "Амкара"!