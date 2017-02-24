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Сергей Веденеев: в "Зените" кто-то раньше времени подумал - победа в наших руках

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал вылет сине-бело-голубых из Лиги Европы в противостоянии с "Андерлехтом" (0:2, 3:1).

"Такой результат нельзя назвать невезением. В какой-то момент игроки "Зенита" просто потеряли бдительность. Третий гол их так обрадовал, что кто-то раньше времени подумал - победа в наших руках. "Андерлехт"-то в атаке ничего не создавал по ходу матча, но под конец начал наваливаться на ворота "Зенита". На это не отреагировал ни тренер, ни игроки.

Теперь все, что им остается, - это бороться за первое место в чемпионате России. Но, к сожалению, тренерский штаб до сих пор не может определиться с составом: во второй игре он был не такой, как в первой. Команда пока играет очень медленно. Разбежится она или нет, пока не понятно", - цитирует Веденеева "Чемпионат".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
СЕРГЕЙ ВЕДЕНЕЕВ: В "ЗЕНИТЕ" КТО-ТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ ПОДУМАЛ - ПОБЕДА В НАШИХ РУКАХ

И этот кто-то Мистер Луческу, а не как не игроки!!!
Регистрация: 19.11.2009
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