Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (4)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (4)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (8)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (8)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (22)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (22)
Сергей Веденеев: в "Зените" кто-то раньше времени подумал - победа в наших руках
Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал вылет сине-бело-голубых из Лиги Европы в противостоянии с "Андерлехтом" (0:2, 3:1).
"Такой результат нельзя назвать невезением. В какой-то момент игроки "Зенита" просто потеряли бдительность. Третий гол их так обрадовал, что кто-то раньше времени подумал - победа в наших руках. "Андерлехт"-то в атаке ничего не создавал по ходу матча, но под конец начал наваливаться на ворота "Зенита". На это не отреагировал ни тренер, ни игроки.
Теперь все, что им остается, - это бороться за первое место в чемпионате России. Но, к сожалению, тренерский штаб до сих пор не может определиться с составом: во второй игре он был не такой, как в первой. Команда пока играет очень медленно. Разбежится она или нет, пока не понятно", - цитирует Веденеева "Чемпионат".
"Такой результат нельзя назвать невезением. В какой-то момент игроки "Зенита" просто потеряли бдительность. Третий гол их так обрадовал, что кто-то раньше времени подумал - победа в наших руках. "Андерлехт"-то в атаке ничего не создавал по ходу матча, но под конец начал наваливаться на ворота "Зенита". На это не отреагировал ни тренер, ни игроки.
Теперь все, что им остается, - это бороться за первое место в чемпионате России. Но, к сожалению, тренерский штаб до сих пор не может определиться с составом: во второй игре он был не такой, как в первой. Команда пока играет очень медленно. Разбежится она или нет, пока не понятно", - цитирует Веденеева "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.