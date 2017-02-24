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Сергей Юран: уверен, у "Ростова" и "Краснодара" есть хорошие шансы пройти дальше

Сергей Юран: уверен, у "Ростова" и "Краснодара" есть хорошие шансы пройти дальше Экс-нападающий "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Динамо" (Киев) а также сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА

- Нашими соперниками оказались нормальные команды, что соответствуют данной стадии турнира как по уровню футбола, так и по бренду. В этой ситуации наших клубам нужно отталкиваться от себя и своих возможностей. Просто готовиться к играм.

- Мог ли «Ростов» получить более тяжелого соперника нежели «Манчестер Юнайтед»?

- Думаю, что сейчас об этом сложно говорить. Сложный соперник, несложный соперник – это 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, что шансы в этой паре 50 на 50. Да, «Манчестер» это Имя. Но нельзя говорить о том, что «Ростов» не сможет его пройти.

Если игру правильно выстроить тактически, то у «Ростова» есть все шансы пройти дальше.

- Что скажете о «Краснодаре» с «Сельтой»?

- Да в принципе тоже самое. «Краснодар» прошёл «Фенербахче», а это также весьма серьёзный соперник. Тут самое главное в том, как команда подготовится, как Шалимов выстроит игру. Шансы в любом случае есть.

Более того, я уверен, что у «Ростова» и «Краснодара» есть хорошие шансы пройти дальше.

- Из трёх команд две прошли в 1/8 Лиги Европы. Можно ли говорить о том, что мы научились преодолевать «новогодний провал» в еврокубках?

- Можно сказать что мы научились вести к непосредственно к этим матчах правильную подготовку. В какой-то мере «Зенит» не очень выглядел в первом матче, но «Краснодар» и «Ростов» продемонстрировали явно что их тренерские штабы свои коллективы специально к этому готовили. Обе команды бежали, и ноги ни у кого не сводило за эти 90 минут. Думаю, что и дальше по турниру в этом плане проблем не должно быть.

- Мы имели возможность видеть Нойштедтера как сыгранного с линией защитника, что действовал против Смолова. Как по этой картине вы его оцениваете? Насколько он хорош для сборной России?

- Думаю, что это не тот уровень. Нужно понимать, что за задачи ставятся перед клубом, что имеет в составе такого защитника. По крайней мере то, что я увидел в матче против «Краснодара» - на это было печально смотреть.

- Достаточно ли опасен нападающий Фёдор Смолов на европейском уровне? Готов ли он к тому чтобы уезжать в Европейские «высокие» чемпионате?

- Думаю что да. Более того, сейчас он взялся за голову поле того как в его игре были провалы. Сейчас он хочет, он играет, и, думаю, что он соответствует европейскому уровню.

Чисто моё мнение: я бы хотел чтобы он окунулся в немецкий либо английский чемпионат. У него есть для этого потенциал, и, думаю что это должно произойти.

- Какой, на ваш взгляд чемпионат ему более подходит? Это должна быть Англия, Франция, или Германия?

- Германия. В Англии Смолову будет сложновато, а вот чемпионаты Германии либо Испании – думаю что это реально.
Теги: Юран Краснодар Ростов
Сегодня, 17:54
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