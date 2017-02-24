Сергей Юран: уверен, у "Ростова" и "Краснодара" есть хорошие шансы пройти дальше

Экс-нападающий "Спартака", "Бенфики", "Порту", "Динамо" (Киев) а также сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы УЕФА- Нашими соперниками оказались нормальные команды, что соответствуют данной стадии турнира как по уровню футбола, так и по бренду. В этой ситуации наших клубам нужно отталкиваться от себя и своих возможностей. Просто готовиться к играм.- Думаю, что сейчас об этом сложно говорить. Сложный соперник, несложный соперник – это 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, что шансы в этой паре 50 на 50. Да, «Манчестер» это Имя. Но нельзя говорить о том, что «Ростов» не сможет его пройти.Если игру правильно выстроить тактически, то у «Ростова» есть все шансы пройти дальше.- Да в принципе тоже самое. «Краснодар» прошёл «Фенербахче», а это также весьма серьёзный соперник. Тут самое главное в том, как команда подготовится, как Шалимов выстроит игру. Шансы в любом случае есть.Более того, я уверен, что у «Ростова» и «Краснодара» есть хорошие шансы пройти дальше.- Можно сказать что мы научились вести к непосредственно к этим матчах правильную подготовку. В какой-то мере «Зенит» не очень выглядел в первом матче, но «Краснодар» и «Ростов» продемонстрировали явно что их тренерские штабы свои коллективы специально к этому готовили. Обе команды бежали, и ноги ни у кого не сводило за эти 90 минут. Думаю, что и дальше по турниру в этом плане проблем не должно быть.- Думаю, что это не тот уровень. Нужно понимать, что за задачи ставятся перед клубом, что имеет в составе такого защитника. По крайней мере то, что я увидел в матче против «Краснодара» - на это было печально смотреть.- Думаю что да. Более того, сейчас он взялся за голову поле того как в его игре были провалы. Сейчас он хочет, он играет, и, думаю, что он соответствует европейскому уровню.Чисто моё мнение: я бы хотел чтобы он окунулся в немецкий либо английский чемпионат. У него есть для этого потенциал, и, думаю что это должно произойти.- Германия. В Англии Смолову будет сложновато, а вот чемпионаты Германии либо Испании – думаю что это реально.