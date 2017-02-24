Валерий Рейнгольд: руководители не имеют права перешагивать через Карреру

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал аренду защитника "Анжи" Георгия Тигиева, подписание молодых иностранцев, а также вылет "Зенита" из Лиги Европы."Спартак", безусловно, лидирует по трансферным операциям среди российских клубов. Вероятно, команда подписала не самых сильных футболистов, но активность команды подкупает. Самое главное, чтобы новички заиграли, а в товарищеских матчах я ничего особенного в их исполнении не видел.Взяли Тигиева, но задаёмся вопросом: почему берут игроков "Анжи" при имеющейся спартаковской академии. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я допускаю, что команда не угадает с некоторыми из взятых новичков.Слышал информацию, мол, Каррере Тигиев не особо и нужен был, но его трансфер - инициатива руководства. Если это правда, то я этого не понимаю! Руководители не имеют права перешагивать через главного тренера и его решения, потому что за результат будут спрашивать только с тренера. Каррера отвечает за команду, за результат, и привести ему в команду игрока, которого он не хотел видеть - глупость! В этом и есть беда нашего футбола. Взяли тренера - доверяйте ему команду. А если не можете - тренируйте сами. Это несерьёзно и неправильно.Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодёжные уровни?! Нельзя же сразу 3-5 молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто даёт рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков "Спартаку".Мне не понравилось отношение некоторых футболистов к процессу игры. Знаете, почему "Зенит" вылетел из Лиги Европы? Потому что плохо подготовился к матчам с "Андерлехтом". Я не хочу, чтобы "Спартак" повторил ошибки питерцев, команде необходимо задуматься, ведь первые матчи после возобновления сезона очень сложные. Преимущество в пять очков можно растерять моментально, поэтому необходимо работать над собой."Зенит", как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрёл не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу - в "Зенит" я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате. Пойдёт ли это на пользу "Спартаку"? "Красно-белым" нужно решать свои задачи и выполнять требования Карреры.