Валерий Рейнгольд: руководители не имеют права перешагивать через Карреру

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
21:31
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»
21:26
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (24)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (24)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (4)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (12)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (12)
Валерий Рейнгольд: руководители не имеют права перешагивать через Карреру
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал аренду защитника "Анжи" Георгия Тигиева, подписание молодых иностранцев, а также вылет "Зенита" из Лиги Европы.
- Об аренде Тигиева:
"Спартак", безусловно, лидирует по трансферным операциям среди российских клубов. Вероятно, команда подписала не самых сильных футболистов, но активность команды подкупает. Самое главное, чтобы новички заиграли, а в товарищеских матчах я ничего особенного в их исполнении не видел.
Взяли Тигиева, но задаёмся вопросом: почему берут игроков "Анжи" при имеющейся спартаковской академии. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я допускаю, что команда не угадает с некоторыми из взятых новичков.
Слышал информацию, мол, Каррере Тигиев не особо и нужен был, но его трансфер - инициатива руководства. Если это правда, то я этого не понимаю! Руководители не имеют права перешагивать через главного тренера и его решения, потому что за результат будут спрашивать только с тренера. Каррера отвечает за команду, за результат, и привести ему в команду игрока, которого он не хотел видеть - глупость! В этом и есть беда нашего футбола. Взяли тренера - доверяйте ему команду. А если не можете - тренируйте сами. Это несерьёзно и неправильно.
- О подписании контрактов с молодыми иностранными футболистами:
Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодёжные уровни?! Нельзя же сразу 3-5 молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто даёт рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков "Спартаку".
- О товарищеских матчах команды:
Мне не понравилось отношение некоторых футболистов к процессу игры. Знаете, почему "Зенит" вылетел из Лиги Европы? Потому что плохо подготовился к матчам с "Андерлехтом". Я не хочу, чтобы "Спартак" повторил ошибки питерцев, команде необходимо задуматься, ведь первые матчи после возобновления сезона очень сложные. Преимущество в пять очков можно растерять моментально, поэтому необходимо работать над собой.
- О вылете "Зенита" из Лиги Европы:
"Зенит", как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрёл не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу - в "Зенит" я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате. Пойдёт ли это на пользу "Спартаку"? "Красно-белым" нужно решать свои задачи и выполнять требования Карреры.
- Об аренде Тигиева:
"Спартак", безусловно, лидирует по трансферным операциям среди российских клубов. Вероятно, команда подписала не самых сильных футболистов, но активность команды подкупает. Самое главное, чтобы новички заиграли, а в товарищеских матчах я ничего особенного в их исполнении не видел.
Взяли Тигиева, но задаёмся вопросом: почему берут игроков "Анжи" при имеющейся спартаковской академии. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я допускаю, что команда не угадает с некоторыми из взятых новичков.
Слышал информацию, мол, Каррере Тигиев не особо и нужен был, но его трансфер - инициатива руководства. Если это правда, то я этого не понимаю! Руководители не имеют права перешагивать через главного тренера и его решения, потому что за результат будут спрашивать только с тренера. Каррера отвечает за команду, за результат, и привести ему в команду игрока, которого он не хотел видеть - глупость! В этом и есть беда нашего футбола. Взяли тренера - доверяйте ему команду. А если не можете - тренируйте сами. Это несерьёзно и неправильно.
- О подписании контрактов с молодыми иностранными футболистами:
Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодёжные уровни?! Нельзя же сразу 3-5 молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто даёт рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков "Спартаку".
- О товарищеских матчах команды:
Мне не понравилось отношение некоторых футболистов к процессу игры. Знаете, почему "Зенит" вылетел из Лиги Европы? Потому что плохо подготовился к матчам с "Андерлехтом". Я не хочу, чтобы "Спартак" повторил ошибки питерцев, команде необходимо задуматься, ведь первые матчи после возобновления сезона очень сложные. Преимущество в пять очков можно растерять моментально, поэтому необходимо работать над собой.
- О вылете "Зенита" из Лиги Европы:
"Зенит", как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрёл не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу - в "Зенит" я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате. Пойдёт ли это на пользу "Спартаку"? "Красно-белым" нужно решать свои задачи и выполнять требования Карреры.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.