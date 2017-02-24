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Валерий Рейнгольд: руководители не имеют права перешагивать через Карреру

Валерий Рейнгольд: руководители не имеют права перешагивать через Карреру Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал аренду защитника "Анжи" Георгия Тигиева, подписание молодых иностранцев, а также вылет "Зенита" из Лиги Европы.

- Об аренде Тигиева:

"Спартак", безусловно, лидирует по трансферным операциям среди российских клубов. Вероятно, команда подписала не самых сильных футболистов, но активность команды подкупает. Самое главное, чтобы новички заиграли, а в товарищеских матчах я ничего особенного в их исполнении не видел.

Взяли Тигиева, но задаёмся вопросом: почему берут игроков "Анжи" при имеющейся спартаковской академии. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я допускаю, что команда не угадает с некоторыми из взятых новичков.

Слышал информацию, мол, Каррере Тигиев не особо и нужен был, но его трансфер - инициатива руководства. Если это правда, то я этого не понимаю! Руководители не имеют права перешагивать через главного тренера и его решения, потому что за результат будут спрашивать только с тренера. Каррера отвечает за команду, за результат, и привести ему в команду игрока, которого он не хотел видеть - глупость! В этом и есть беда нашего футбола. Взяли тренера - доверяйте ему команду. А если не можете - тренируйте сами. Это несерьёзно и неправильно.

- О подписании контрактов с молодыми иностранными футболистами:

Такие решения потихоньку убивают наш футбол! А для чего тогда существуют наши детско-юношеские школы, молодёжные уровни?! Нельзя же сразу 3-5 молодых легионеров брать и заявлять за молодежную команду. Не могу понять, кто даёт рекомендации на такие трансферы. Вообще никакой логики в этих решениях я не вижу. Мне бы очень хотелось узнать фамилии специалистов, которые предлагают этих молодых игроков "Спартаку".

- О товарищеских матчах команды:

Мне не понравилось отношение некоторых футболистов к процессу игры. Знаете, почему "Зенит" вылетел из Лиги Европы? Потому что плохо подготовился к матчам с "Андерлехтом". Я не хочу, чтобы "Спартак" повторил ошибки питерцев, команде необходимо задуматься, ведь первые матчи после возобновления сезона очень сложные. Преимущество в пять очков можно растерять моментально, поэтому необходимо работать над собой.

- О вылете "Зенита" из Лиги Европы:

"Зенит", как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрёл не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу - в "Зенит" я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате. Пойдёт ли это на пользу "Спартаку"? "Красно-белым" нужно решать свои задачи и выполнять требования Карреры.
Теги: Рейнгольд Тигиев Спартак Каррера Анжи Зенит
Сегодня, 20:51
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6
(5)
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Который раз убеждаюсь , нет хуже "носителей духа" для Спартака . Такая некомпетентная вонь , как бабки на лавке , тьфу !

Нюхаешь бабок на лавке ? А потом рассказываешь ? Тьфу....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
спам, конечно, с трансферами сейчас "феерит"...

на фоне вас,так 100%
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 21:30) #
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Цитата: iDEAD
Который раз убеждаюсь , нет хуже "носителей духа" для Спартака . Такая некомпетентная вонь , как бабки на лавке , тьфу !

.....воняющие нафталином!
Регистрация: 20.03.2016
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:05) #
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Который раз убеждаюсь , нет хуже "носителей духа" для Спартака . Такая некомпетентная вонь , как бабки на лавке , тьфу !
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: Канада (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Много воды..,а по факту ,талантливая российская молодёжь,почуяв запах первого денежного контракта, перестаёт прогрессировать и реально усиливают команды п-л единицы.


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
спам, конечно, с трансферами сейчас "феерит"...но Рейнгольд типа сливает инсайд? бред... blush


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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