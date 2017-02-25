Дмитрий Лоськов: я знаю, что такое футбол, и я принял этот вызов (видео)

43-летний футболист Дмитрий Лоськов прокомментировал свое возвращение в "Локомотив" в качестве игрока.- Даже в семье никто не знал, почему с раннего утра я отправился в офис клуба. Ни супруга, ни друзья, ни болельщики. Я никому не сказал.Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России.Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…- Разумеется. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня десятый номер достанется кому-то из молодых футболистов, и он принесет славу "Локомотиву", - сказал Лоськов.