Гари Линекер: я прослезился из-за увольнения Раньери

Популярный британский телеведущий Гари Линекер считает, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" не совсем справедливо.



"Для всех футбольных болельщиков это грустное и необъяснимое решение. Похоже, что оно принято в панике, это ошибка. Я даже прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой бывший клуб.



Раньери своими успехами заслужил больше времени. Ведь клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, и не идет на вылет в таблице чемпионата. В прошлом сезоне он сделал нам сказку", – цитирует Линекера BBC.