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Гари Линекер: я прослезился из-за увольнения Раньери
Популярный британский телеведущий Гари Линекер считает, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" не совсем справедливо.
"Для всех футбольных болельщиков это грустное и необъяснимое решение. Похоже, что оно принято в панике, это ошибка. Я даже прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой бывший клуб.
Раньери своими успехами заслужил больше времени. Ведь клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, и не идет на вылет в таблице чемпионата. В прошлом сезоне он сделал нам сказку", – цитирует Линекера BBC.
"Для всех футбольных болельщиков это грустное и необъяснимое решение. Похоже, что оно принято в панике, это ошибка. Я даже прослезился из-за ухода Клаудио, а также за весь футбол и мой бывший клуб.
Раньери своими успехами заслужил больше времени. Ведь клуб до сих пор выступает в Лиге чемпионов, и не идет на вылет в таблице чемпионата. В прошлом сезоне он сделал нам сказку", – цитирует Линекера BBC.
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