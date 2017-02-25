Франк Рибери может сыграть против "Гамбурга"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата Германии против "Гамбурга", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.



Тогда как хавбек Хаби Алонсо, продолжающий восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, точно пропустит поединок с "динозаврами".