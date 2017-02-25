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Диего Симеоне: "Барселона" остается сильнейшей командой в мире

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Испании против "Барселоны".

"Плохие матчи бывают у всех. Думаю, 0:4 в матче с "ПСЖ" в Лиге чемпионов — просто неудача в одном конкретном матче.

На мой взгляд, "Барселона" остается сильнейшей командой в мире и в матче против нас она может показать свой лучший футбол", — цитирует Симеоне Goal.com.
Теги: Симеоне Атлетико Барселона
Сегодня, 18:15
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