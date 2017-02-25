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"Аталанта" в гостях обыграла "Наполи"

В матче 26-го тура Серии А "Наполи" дома потерпел поражение от "Аталанты".

Чемпионат Италии

26 тур

"Наполи" - "Аталанта" 0:2

Гол: Кальдара, 29, Кальдара, 70

"Наполи": Рейна, Хюсай (Маджо, 79), Гулам, Альбиоль, Максимович, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Милик, 59), Мертенс, Кальехон, Инсинье (Паволетти, 79)

"Аталанта": Бериша, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Спинаццола, Кесси, Фройлер , Куртич (Кристанте, 86), Гомес (Грасси, 83), Петанья (Жуканович, 90+1)

Предупреждения: Хюсай, 40, Кесси, 64, Бериша, 77

Удаления: Кесси, 67
Теги: Наполи Аталанта
Вчера, 22:33
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