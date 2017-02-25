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"Герта" вышла на пятое место в чемпионате Германии

"Герта" выиграла у "Айнтрахта" в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

22 тур

"Герта" - "Айнтрахт" Ф 2:0

Гол: Ибишевич, 25, Дарида, 83

"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Лангкамп (Лустенбергер, 87), Брукс, Штарк, Шелбред, Харагуси, Дарида (Дуда, 89), Ибишевич, Калу (Миттельштедт, 81)

"Айнтрахт": Градецки, Варела (Блум, 69), Тавата, Очипка, Гектор, Чэндлер, Хасебе, Безушков (Тарашай. 64), Гачинович, Сеферович, Ребич

Предупреждения: Брукс, 5, Харагуси, 41, Гачинович, 58, Гектор, 75

Удаления: Сеферович, 78
Теги: Герта Айнтрахт
Вчера, 22:57
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