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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Юргенн Клопп пристально следит за Александром Ляказеттом
Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Goal.com. Главный тренер мерсисайдцев лично заинтересован в услугах форварда.
Предполагается, что "Лион" затребует порядка 70 млн евро за 25-летнего игрока, сумму, которая может устроить "Ливерпуль".
Предполагается, что "Лион" затребует порядка 70 млн евро за 25-летнего игрока, сумму, которая может устроить "Ливерпуль".
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