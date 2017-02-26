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Юргенн Клопп пристально следит за Александром Ляказеттом

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Goal.com. Главный тренер мерсисайдцев лично заинтересован в услугах форварда.

Предполагается, что "Лион" затребует порядка 70 млн евро за 25-летнего игрока, сумму, которая может устроить "Ливерпуль".
Теги: Клопп Ляказетт Лион Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 14:16
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