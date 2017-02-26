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Массимилиано Аллегри: "Наполи" проиграл, но остается в чемпионской гонке
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Эмполи" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
"Матч получился непростым. У "Ювентуса" сложный календарь, мы только вернулись из Порту. Во втором тайме команда заиграла быстрее и забила два мяча, хотя могли и больше. "Наполи" проиграл, но остается в чемпионской гонке. Однако нам необходимо думать только о себе. Игроки "Ювентуса" должны осознать, что сами решают свою судьбу", - цитирует Аллегри Football Italia.
"Матч получился непростым. У "Ювентуса" сложный календарь, мы только вернулись из Порту. Во втором тайме команда заиграла быстрее и забила два мяча, хотя могли и больше. "Наполи" проиграл, но остается в чемпионской гонке. Однако нам необходимо думать только о себе. Игроки "Ювентуса" должны осознать, что сами решают свою судьбу", - цитирует Аллегри Football Italia.
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