Массимилиано Аллегри: "Наполи" проиграл, но остается в чемпионской гонке

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Эмполи" (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.



"Матч получился непростым. У "Ювентуса" сложный календарь, мы только вернулись из Порту. Во втором тайме команда заиграла быстрее и забила два мяча, хотя могли и больше. "Наполи" проиграл, но остается в чемпионской гонке. Однако нам необходимо думать только о себе. Игроки "Ювентуса" должны осознать, что сами решают свою судьбу", - цитирует Аллегри Football Italia.