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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
"Милан" обыграл "Сассуоло", "Лацио" выиграл у "Удинезе"
"Милан" одержал победу над "Сассуоло" в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
26 тур
"Сассуоло" - "Милан" 0:1
Гол: Бакка, 23 (пен.)
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Делл'Орко, Ачерби, Пелузо, Аквилани, Пеллегрини (Матри, 70), Дункан, Политано (Рагуза, 78), Дефрель (Риччи, 84), Берарди
"Милан": Доннарумма, Абате, Сапата, Палетта, Вангиони, Соса (Поли, 87), Куцка (Пашалич, 65), Бертолаччи, Бакка (Окампос, 76), Сусо, Деулофеу
Предупреждения: Берарди, 9, Куцка, 12, Аквилини, 22, Пелузо, 26, Соса, 30, Бертолаччи, 38, Пеллегринги, 58, Дункан, 90+3
"Лацио" - "Удинезе" 1:0
Голы: Иммобиле, 72
"Лацио": Стракоша, Врей, Габбарон (Баста, 60), Худт (Милинкович-Савич, 60), Раду (Уоллес, 79), Пароло, Лулич, Мургиа, Андерсон, Иммобиле, Кейта
"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Ларанжера, Самир, Видмер, Агьеманг-Баду, Янкто, Кумс (Аднан, 66), Ридер (Перица, 74), Сапата, Теро (Фофана, 59)
Предупреждения: Худт, 45+1, Врей, 54, Аднан, 71, Ларанжера, 79, Янкто, 90+2
"Кьево" - "Пескара" 2:0
Гол: Бирса, 13, Кастро, 61
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Дайнелли, Сполли, де Гузман, Кастро (Иско, 78), Бирса (Кийине, 89), Хетемай, Инглесе (Гакпе, 45+1), Меджорини
"Пескара": Биссарри, Дзампано (Крешенци, 62), Бираги, Стендардо, Кода, Бруно, Мемушай, Верре, Бенали (Митрицэ, 62 (Пепе, 76)), Черри, Капрари
Предупреждения: Хетемай, 23, Мемушай, 25, Сполли, 34, де Гузман, 38, Черри, 41, Кода, 57
"Кротоне" - "Кальяри" 1:2
Гол: Стоян, 11 - Педро, 33, Боррьелло, 69
"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Клейтон, Мартелла, Барберис, Акости (Налини, 60), Кризетиг, Фальчинелли, Тротта (Нванкво, 68), Стоян (Рохден, 85)
"Кальяри": Габриэл, Мурру, Пизакане, Алвеш, Падоин (Боррьелло, 54), Дессена (Ди Дженнаро, 67), Исла, Ионица, Педро, Барелла, Сау (Капуано, 76)
Предупреждения: Рози, 51, Акости, 59, Барелла, 61, Барберис, 89
Чемпионат Италии
26 тур
"Сассуоло" - "Милан" 0:1
Гол: Бакка, 23 (пен.)
"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Делл'Орко, Ачерби, Пелузо, Аквилани, Пеллегрини (Матри, 70), Дункан, Политано (Рагуза, 78), Дефрель (Риччи, 84), Берарди
"Милан": Доннарумма, Абате, Сапата, Палетта, Вангиони, Соса (Поли, 87), Куцка (Пашалич, 65), Бертолаччи, Бакка (Окампос, 76), Сусо, Деулофеу
Предупреждения: Берарди, 9, Куцка, 12, Аквилини, 22, Пелузо, 26, Соса, 30, Бертолаччи, 38, Пеллегринги, 58, Дункан, 90+3
"Лацио" - "Удинезе" 1:0
Голы: Иммобиле, 72
"Лацио": Стракоша, Врей, Габбарон (Баста, 60), Худт (Милинкович-Савич, 60), Раду (Уоллес, 79), Пароло, Лулич, Мургиа, Андерсон, Иммобиле, Кейта
"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Ларанжера, Самир, Видмер, Агьеманг-Баду, Янкто, Кумс (Аднан, 66), Ридер (Перица, 74), Сапата, Теро (Фофана, 59)
Предупреждения: Худт, 45+1, Врей, 54, Аднан, 71, Ларанжера, 79, Янкто, 90+2
"Кьево" - "Пескара" 2:0
Гол: Бирса, 13, Кастро, 61
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби, Дайнелли, Сполли, де Гузман, Кастро (Иско, 78), Бирса (Кийине, 89), Хетемай, Инглесе (Гакпе, 45+1), Меджорини
"Пескара": Биссарри, Дзампано (Крешенци, 62), Бираги, Стендардо, Кода, Бруно, Мемушай, Верре, Бенали (Митрицэ, 62 (Пепе, 76)), Черри, Капрари
Предупреждения: Хетемай, 23, Мемушай, 25, Сполли, 34, де Гузман, 38, Черри, 41, Кода, 57
"Кротоне" - "Кальяри" 1:2
Гол: Стоян, 11 - Педро, 33, Боррьелло, 69
"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Клейтон, Мартелла, Барберис, Акости (Налини, 60), Кризетиг, Фальчинелли, Тротта (Нванкво, 68), Стоян (Рохден, 85)
"Кальяри": Габриэл, Мурру, Пизакане, Алвеш, Падоин (Боррьелло, 54), Дессена (Ди Дженнаро, 67), Исла, Ионица, Педро, Барелла, Сау (Капуано, 76)
Предупреждения: Рози, 51, Акости, 59, Барелла, 61, Барберис, 89
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