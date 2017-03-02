Матс Хуммельс: когда Рибери с нами, всегда можно рассчитывать на невероятный результат

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс поделился мнением о французском полузащитнике мюнхенского клуба Франке Рибери.



"Без Рибери нельзя обойтись. Он из категории игроков "Если он на поле, то шанс есть". Для нас всегда потеря, если он не может играть. Когда Рибери с нами, всегда можно рассчитывать на невероятный результат и поддержку", - цитирует Хуммельса клубная пресс-служба.