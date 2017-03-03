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Артем Федецкий: все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит на Украине

Защитник "Дармштадта" Артем Федецкий сообщил, что летом прошлого года российский клуб предлагал ему контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.

"В России мне предлагали € 1,8 млн за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит на Украине. Продолжение карьеры в России для меня недопустимо", - цитирует Федецкого FootballHub.
Теги: Федецкий
Сегодня, 19:50
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9
(2)
№9 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ВСЕ МЫ ПОНИМАЕМ, КТО ЗАВАРИЛ ЭТУ КАШУ, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ


конечно понимаем, такие как ТЫ и заварили
Регистрация: 12.08.2009
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"В России мне предлагали € 1,8 млн за сезон.

но тут выключили свет в киеве и мой play station 4 выключился.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто ему такую сумму предлагал???? У меня на ум только рубин, бомжи и лохо приходят


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще один - бэндеровец
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ктоб не заварил эту кашу,но тебе явно никто не мог предложить такие деньги.
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
сказочный д.о.л.б.а.ё.б
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:53) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как собака - всё понимает, а сказать не может.
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:52) #
  • +4
  •  (4)
online

Еще один кастрюляголовый еплан.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смешной...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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