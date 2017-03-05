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Карлос Касемиро: "Реал" все еще силен и сфокусирован на всех турнирах

Полузащитник мадридского "Реала" Карлос Касемиро прокомментировал победу над "Эйбаром" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Эйбаре на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа" и закончилась со счётом 1:4.

"Против "Эйбара" мы провели один из самых цельных матчей в этом сезоне. Мы были заряжены с самого начала, и при таком настрое невозможно проиграть. В футболе ситуацию можно развернуть в любой момент, и мы это доказали. "Реал" всё ещё силён и сфокусирован на всех турнирах", — цитирует Касемиро Marca.
Теги: Реал Эйбар
Сегодня, 10:23
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