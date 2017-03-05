Вадим Скрипченко: только игра покажет, насколько хорошо новички влились в командный механизм

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился мыслями перед началом матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом".



"Готовились к матчу в Москве на искусственном поле. Понятно, что и здесь, и там оно хорошего качества. Мы готовы к игре.



Новички? Только игра покажет, насколько хорошо они влились в командный механизм. Капитансвто Надсона? У нас есть капитан Таранов, но он не попал в стартовый состав, поэтому доверили это право самому опытному футболисту", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".