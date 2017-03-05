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Вадим Скрипченко: впереди 12 матчей, борьба только начинается
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча с "Локомотивом" (0:3).
"В последние 15 минут первого тайма "Крылья Советов" отдали инициативу, а соперник сделал много навесных передач. Мы глубоко сели, было тяжеловато. В перерыве попросил передвинуть игру и цепко действовать в средней зоне. Но мы пропустили снова и растерялись. Самарцам не хватило скорости. Нужно было действовать более агрессивно.
Приятно играть на своем стадионе. Благодарен болельщикам, которые приехали на игру из Самары. Победы конкурентов? Впереди 12 матчей, борьба только начинается. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы проанализируем эту встречу. Нужно двигаться дальше", - сказал Скрипченко.
"В последние 15 минут первого тайма "Крылья Советов" отдали инициативу, а соперник сделал много навесных передач. Мы глубоко сели, было тяжеловато. В перерыве попросил передвинуть игру и цепко действовать в средней зоне. Но мы пропустили снова и растерялись. Самарцам не хватило скорости. Нужно было действовать более агрессивно.
Приятно играть на своем стадионе. Благодарен болельщикам, которые приехали на игру из Самары. Победы конкурентов? Впереди 12 матчей, борьба только начинается. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы проанализируем эту встречу. Нужно двигаться дальше", - сказал Скрипченко.
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