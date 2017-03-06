Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Франк Рибери: нужно обыграть "Арсенал" и в Лондоне

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в преддверии второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" заявил, что команда намерена снова одержать победу. В первой встрече в Мюнхене подопечные Карло Анчелотти разгромили "канониров" со счетом 5:1.

"Баварии" необходимо обыграть "Арсенал" и в Лондоне. Сейчас наши дела идут хорошо, потому что мы настоящая команда. Все игроки, даже сидящие на скамейке, в любой момент готовы выйти на поле и помочь. Мы сосредоточены на выполнении поставленных задач", - приводит слова Рибери "Газета.ru" со ссылкой на Bild.
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 13:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.