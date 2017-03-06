Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
08:58
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (52)
Вчера 23:47
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Рональд Куман: мы показали хороший характер
Вчера 22:36
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Андрей Будогосский: видеозапись подтвердила обоснованность пенальти в матче "Оренбург" – "Арсенал" (1)
Вчера 22:24
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Олег Пашинин: отношение к Миранчуку со стороны тренерского штаба "Локомотива" не менялось (2)
Вчера 22:11
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
"Гамбург" с минимальным счетом обыграл "Герту"
Франк Рибери: нужно обыграть "Арсенал" и в Лондоне
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери в преддверии второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" заявил, что команда намерена снова одержать победу. В первой встрече в Мюнхене подопечные Карло Анчелотти разгромили "канониров" со счетом 5:1.
"Баварии" необходимо обыграть "Арсенал" и в Лондоне. Сейчас наши дела идут хорошо, потому что мы настоящая команда. Все игроки, даже сидящие на скамейке, в любой момент готовы выйти на поле и помочь. Мы сосредоточены на выполнении поставленных задач", - приводит слова Рибери "Газета.ru" со ссылкой на Bild.
"Баварии" необходимо обыграть "Арсенал" и в Лондоне. Сейчас наши дела идут хорошо, потому что мы настоящая команда. Все игроки, даже сидящие на скамейке, в любой момент готовы выйти на поле и помочь. Мы сосредоточены на выполнении поставленных задач", - приводит слова Рибери "Газета.ru" со ссылкой на Bild.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.