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Юлиан Дракслер: матчи против "Барселоны" в Лиге чемпионов - уже особенный момент

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" призвал не расслабляться игроков парижской команды.

"Матчи против "Барселоны" в Лиге чемпионов - уже особенный момент. Первый матч против каталонцев оказался одним из лучших в моей карьере. Конечно, на выезде нам будет непросто. Невозможно сдержать такую команду, как "Барса" на протяжении четырёх таймов. ПСЖ должен подойти к этому матчу собрано. До нас уже были команды, который проигрывали на "Камп Ноу" со счётом 0:5", - цитирует игрока ESPN.
Теги: Дракслер ПСЖ Барселона
Сегодня, 17:49
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