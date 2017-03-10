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Давид Юрченко: мы едем в гости к "Спартаку" за тремя очками

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко заявил, что махачкалинскую команду зря считают аутсайдером перед матчем 19-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Настроение хорошее, готовимся на позитиве, голову не опускаем. Команда строится, но мы стремимся только вверх и всегда смотрим вперед с улыбкой.

Нам уже отвели роль аутсайдера? Я их огорчу, зря они это сделали, потому что мы едем в Москву за тремя очками. А как в итоге будет, узнаем после игры. Будем бороться до последнего тура за свои очки, это сто процентов", - цитирует Юрченко пресс-служба "Анжи".
Теги: Юрченко Анжи Спартак
Сегодня, 10:48
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№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Вы, только все со Спартаком и боретесь на смерть ..чего-то всем пытаясь доказать

Предлагаю устроить Давыдке пару-тройку голеаф laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вы, только все со Спартаком и боретесь на смерть ..чего-то всем пытаясь доказать smile

и постоянно тявкаете как моська на слона..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прочитать это интервью игрокам Спартака перед матчем!
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:34) #
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online

Пошла девка по-воду, а вернулась бабой.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№7 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пфффффффффф
Регистрация: 24.11.2008
№6 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот трешку тебе за шиворот и отгрузят..


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Регистрация: 9.01.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:15) #
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online

Мы вам четыре отдадим. Таким нарядным.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цыгани обещали ручку позолотить, будут рвать теперь. Но нам не привыкать
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: tuner (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Ростов»
Радостно на душе от мысли, сколько у нас в стране оптимистов!
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 10:57) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очкисты smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:53) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Велкам! yum


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
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