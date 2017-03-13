Алан Пардью может возглавить "Норвич"

Алан Пардью может возглавить "Норвич", утверждает Sky Sports.



Ранее "канарейки" уволила Алекса Нила, и 55-летний специалист является кандидатом на его замену. Последним клубом Пардью был "Кристал Пэлас".