Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Алан Пардью может возглавить "Норвич"

Алан Пардью может возглавить "Норвич", утверждает Sky Sports.

Ранее "канарейки" уволила Алекса Нила, и 55-летний специалист является кандидатом на его замену. Последним клубом Пардью был "Кристал Пэлас".
Теги: Пардью Норвич
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.