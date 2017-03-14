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16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси"

Полузащитник "Брейдаблика" Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси", сообщает BBC.

Действие соглашения с 16-летним футболистом вступит в силу летом этого года. Отметим, что Арнор является братом известного исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.
Теги: Суонси
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:52) #
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бомба новость
Регистрация: 7.03.2016
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