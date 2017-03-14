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16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси"
Полузащитник "Брейдаблика" Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси", сообщает BBC.
Действие соглашения с 16-летним футболистом вступит в силу летом этого года. Отметим, что Арнор является братом известного исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.
Действие соглашения с 16-летним футболистом вступит в силу летом этого года. Отметим, что Арнор является братом известного исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.
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