16-летний Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси"

Полузащитник "Брейдаблика" Арнор Гудьонсен подписал контракт с "Суонси", сообщает BBC.



Действие соглашения с 16-летним футболистом вступит в силу летом этого года. Отметим, что Арнор является братом известного исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.