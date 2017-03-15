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"Динамо": контракт с ЦСКА подписан, Панченко можно смело считать динамовцем

Гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев сообщил, что бело-голубые договорились с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.

"Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем", – цитирует Муравьева "Чемпионат".
Теги: Динамо Панченко
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: EMDM (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Панчо!
Регистрация: 24.04.2008
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