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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака"

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в предстоящем матче со "Спартаком" в рамках 20-го тура премьер-лиги.

"Против "Краснодара" эпизодами мне игра "Локо" очень понравилась. Если убрать ошибки в обороне, которые были, то со "Спартаком" можно сыграть строго, не дать им ничего сделать. А моменты впереди всегда будут.

С тем же "Краснодаром" шансы были забить больше одного мяча. Да и "Локомотив" любит преподносить сюрпризы. Будем надеться, что и тут получится остановить победный путь "Спартака", - цитирует Сенникова "Бизнес-Онлайн".
Теги: Сенников Локомотив
Сегодня, 12:57
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8
(2)
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:03) #
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online

Моменты впереди будут, а Спартак будет дрочить и глядеть как Локо идет в атаку. Прям так и будет.

Уверен, Семин ночами не спит. Думает что делать с загорелыми напами Спартака. Плюс, Самедов выйдет против Локо сверх мотивированным. Будет из кожи вылезать но рвать и метать. Да и Глушаку есть что сказать своей бывшей команде.

Ждем интересный по накалу матч!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 13:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: famvdv
В общем выставить автобус, а там как бог даст. ну мы всё поняли, флаг вам в руки.

Если перед автобусом баррикаду из шпал сложить,все равно Глушаков устроит проводницам похороны,Санек тоже не дождется нагнуть их.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№6 Написал: Хидя (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (5)

пора девченкам кальсоны снимать.. это единственный сюрприз который всех ожидает...
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: кандид (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (6)

Будут в ударе Зе и Антоха и пипец девахам.
Регистрация: 29.09.2016
№4 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (4)

В общем выставить автобус, а там как бог даст. ну мы всё поняли, флаг вам в руки.
Регистрация: 1.05.2009
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
матч покажет ..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Игорь Бергачёв (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (15)

А может и тунца соснуть! Максимум на что девахи способны, это вымучить ничью..
Регистрация: 16.02.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (4)
online

Если убрать ошибки в обороне, которые были, то со "Спартаком" можно сыграть строго, не дать им ничего сделать. А моменты впереди всегда будут.

Если если если ...
Регистрация: 9.09.2016
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