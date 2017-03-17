Кого они потеряли! Прудников забил команде, которую только что покинул

Чемпионат России



20 тур



"Анжи" - "Оренбург" 1:0



Гол: Прудников, 81

Перед зимним перерывом «Анжи» и «Оренбург» разделяли 8 очков, но к очной встрече в лучшей форме подходила команда Евдокимова, которая ещё не пропускала в новом году, в то время как соперники не забили в 3-х матчах. Однако только покинувший «Оренбург» Александр Прудников при помощи Аяза Гулиева положил всем этим нулевым сериям конец.Новый президент «Анжи» декларировал одной из целей ставку на местных воспитанников. Понятное дело, что конкурентоспособную команду из дагестанцев составить сразу было трудно, но надо с чего-то начинать. Начали с кавказцев: сегодня в старте появились Мусалов, Гулиев, Кацаев, Хубулов и Асильдаров, на замену вышел Гасанов.Вывеска «Анжи» – «Оренбург» вполне годилась для стёба о тех самых безбашенных вечерах пятницы, но сама игра, быть может, вопреки ожиданиям, увлекала. Интересные события начали происходить минуты после 25-й, но уже на 6-й Асильдаров должен был открывать счёт после отличного взаимодействия с Кацаевым, однако толком не попал по мячу.Через 20 минут «Оренбург» ответил похожим эпизодом: после неудачного выхода Юрченко Малых также запустил мяч куда-то не туда, потому что не поймал его ногой в нужной точке пространства. Кстати, Юрченко сегодня действовал дёргано, сочетая спасения с подарками сопернику.Позиционные атаки проводили обе команды, шли вперёд они приличными силами, но было заметно, что организация игры у Евдокимова на чуть боле продвинутом уровне. Да и разве могло быть иначе, если один тренер зимой работал над усилением костяка, а другой собирал новую команду? «Оренбург» регулярно вскрывал слабые места в обороне «Анжи». Стоит отметить, что Григорян в принципе играл довольно авантюрные 4-4-2 с активными атакующими флангами, в то время как гости традиционно исполняли 4-5-1 с насыщенным центром поля.В общем, при территориальном плюс-минус равенстве «Оренбург» смотрелся острее и был ближе к голу, причём очень активны были крайние защитники Полуяхтов и Малых. «Анжи» ни разу так и не попал в створ – про Михаила Кержакова мы по-настоящему вспомнили только на флэш-интервью в перерыве, а вот Юрченко приходилось быть заметной фигурой.Во 2-м тайме картина немножко поменялась. Увы, спал темп, острота выветрилась, «Анжи» чуть отодвинул игру от своих ворот, но не придвинул к чужим. Команды стали играть будто бы с большей оглядкой. Но с усыпляющим положением дел наотрез отказывался мириться Аяз Гулиев.Опорник «Анжи», который непосредственно перед матчем заменил травмировавшегося Брызгалова и первоначально не числился в протоколе, много рисковал, ошибался, но вместе с тем пытался взорвать игру. В начале 2-го тайма Аяз сам создал себе возможность для одного удара (в сетку с внешней стороны), потом для второго (штанга), а в его концовке решился на главное действие матча.На 79-й минуте Гулиев совершил великолепный проход по правому полуфлангу и из трудного положения сумел вырезать навес на угол вратарской. Андрею Малых его 178 сантиметров роста для выноса мяча оказалось мало, защитник не сумел подстроиться под полёт мяча и дал Прудникову шанс, который Александр обязан был использовать.Текущий сезон Прудников начинал как раз в «Оренбурге», где не смог выиграть конкуренцию за место в составе у Анзора Саная и Артёма Делькина, хотя последний тоже команду покинул. И хотя сейчас в Премьер-лиге играет 7 его бывших клубов, на «Оренбург» у него явно был особенный настрой.После того, как «Слон» воспользовался ошибкой Малых, он, будучи в абсолютном экстазе, отправился к скамейке «Оренбурга» и, по словам Роберта Евдокимова, «выплеснул эмоции». Скорее всего, Прудников не цитировал классика российского футбола Вадима Евсеева, но смысл был понятен и без дословного перевода.Евдокимов отнёсся к этой выходке внешне спокойно: «Я для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15-ти предыдущих». Зачем, спрашивается, тогда было его брать? Глядишь, сегодняшних проблем удалось бы избежать... Гол бывшего игрока своей прежней команде – почти такой же закон футбола, как «не забиваешь ты – забивают тебе».Устами Остапа Бендера после игры заговорил Александр Григорян, который спустя годы скитаний по ФНЛ и женскому футболу наконец дождался первой победы в Премьер-лиге. После пропущенного мяча «Оренбург» пробовал отыграться, но юркость Юрченко на выходах решила все проблемы «Анжи».Пожалуй, ничья была бы более справедливым исходом, но хозяева продемонстрировали прекрасную иллюстрацию на тему «роль эпизода и личности (я скорее о Гулиеве) в истории» и одержали важнейшую победу. 23 очка – это уже задел, который даже распущенный и собранный заново «Анжи» может сохранить.Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Хубулов (Дудиев, 85), Эззатоллахи (Гасанов, 80), Гулиев, Асильдаров (Прудников, 67), БудковскийКержаков, Малых, Полуяхтов (Саная, 90), Ойеволе, Сиваков, Воробьёв (Драгун, 78), Афонин, Георгиев, Коронов (Лоджанидзе, 85), Григорьев, ДюришАсильдаров, 14, Сиваков, 51, Прудников, 82