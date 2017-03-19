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Жизнь-борьба: «Краснодар» не смог сломить сопротивление «Уфы»
Хоть одновременно с этим матчем в Грозном и играл «Терек» с ЦСКА, но наша встреча вполне может претендовать на статус главной в воскресный день, все-таки встречались команды, которые боролись за четвертую, лигоевропейскую строчку в турнирной таблице. Rusfotball.info расскажет об игре в Краснодаре, которая изобиловала единоборствами.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Газинский, 64), Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, (Мамаев, 46), Каборе, Перейра, Классон, (Лаборде, 85), Вандерсон.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, (Ванек, 65), Засеев, Сысуев, (Йокич, 69), Стоцкий, (Кротов, 87), Пауревич, Фатай.
Если бы кому-нибудь 10 лет назад сказали, что в 2017 за 4 позицию в чемпионате России будут сражаться «Краснодар» и «Уфа», то вас сразу бы окрестили сумасшедшим – тогда таких клубов не было и в помине. А сейчас это самые прогрессирующие команды лиги. Уфимцы являются открытием сезона, имели серию из трех побед в чемпионате, а «быки» за 9 лет успели выиграть бронзу чемпионата России и пробиться в 1\8 финала Лиги Европы, откуда вылетели на этой неделе от «Сельты». Если посмотреть на очные встречи этих команд, то можно выявить тенденцию: раз в сезоне «Краснодар» побеждает, во втором матче – очки теряются. Но есть и другая статистика, которая за уфимцев. Они являются лучшей гостевой командой чемпионата. Кроме того, нельзя забывать о том, что черно-зеленые играли в середине недели, что сказывается на физической готовности.
Возможно, исход противостояния с «Сельтой» был бы другим, если бы Федор Смолов был в строю. Также Игорь Шалимов не мог рассчитывать на Окриашвили, выбывшего на долгий срок, и Рамиреса, который получил травму перед игрой с «Сельтой». По сравнению с четвергом было произведено 2 изменения: вместо Налдо и Подберезкина вышли Калешин и Жигулев. Кроме того, вновь на скамейке запасных игру начал недавно оправившийся от травмы Павел Мамаев. Сергей Семак также не смог выставить оптимальный состав. Прошлую встречу не смог доиграть Сильвестр Игбун. Что бы ни говорили, что клуб из Башкортостана силен командным духом, но в большинстве своем нестандартные действия исходят от этого нигерийца. Его друг, Кехинде Фатай, от травмы оправился, и вышел в стартовом составе.
Почти все гостевые встречи «Уфы» проходили по одному сценарию: вся команда располагается и отбивается на своей половине поля, а во 2 тайме ищет счастья в какой-нибудь контратаке, после чего защищает победный (чаще всего) счет. Вот и сейчас команды так начали, только Фатай бродил на половине поля хозяев, а первого опасного момента долго ждать не пришлось: это Перейра ухитрился пробить из штрафной – выше перекладины. Следующую десятиминутку можно охарактеризовать одним словом – борьба, она шла буквально на каждом участке поля.
Уфимскую стену из цепких полузащитников и пяти защитников можно было пройти только на индивидуальном мастерстве. Это на 18-й минуте сделал Виктор Классон, выцарапав пространство в чужой штрафной, и пробив в дальний нижний угол, но мяч предательски прокатился рядом со штангой. Стоит заметить, что в атаке гости были не так инертны, как в недавней гостевой игре против «Терека» - там они чудом не пропустили в первом тайме. Здесь же проявляли себя активнее – подали два угловых, а затем унеслись в контратаку, закончившуюся несильным ударом Азамата Засеева в створ ворот.
Бороться команды продолжили и далее. Интересно, что первая желтая карточка была получена Александром Пуцко лишь на 36-й минуте. Правда, потом уфимцы «исправились»: сначала Карп получил отложенный горчичник, а затем Азамат Засеев удостоился внимания арбитра за необязательный фол на Гранквисте. Если команде из республики Башкортостан к такой игре не привыкать, то хозяев положение дел явно не устраивало. «Быкам» не хватало последнего паса, чтобы создать хороший момент, а потому уже в середине тайма Мамаев удостоился беседы с главным тренером и вышел на второй тайм вместо Жигулева. Кроме того, черно-зеленым удавались навесы с фланга, но замыкать их было некому – Федор Смолов ой бы как пригодился по такой игре. Не помешал бы и фактурный Николай Комличенко (193 см, 91 кг), который уже третий матч в чемпионате провел на скамейке. Непонятно, зачем его возвращали из аренды.
Характер игры во второй тайме не изменился. В первую десятиминутку гости активно прессинговали, но надолго их не хватило, и они вернулись к любимому занятию – защите своих ворот. Но и там они были не безгрешны: свежий Ванек учудил, подарив мяч Мамаеву, который вышел один на один с Беленовым – быстро сложившись, Александр совершил очередной эффектный сейв.
Чем меньше времени оставалось до конца основного времени, тем ближе «Краснодар» был к взятию ворот. Сначала прекрасную возможность упустил Вандерсон, выстреливший из-под Пуцко – удару нападающего не хватило точности, да и Беленов все контролировал. Через пару минут бразилец оказался перед пустыми воротами, и вновь мимо. Борьба шла до последнего, «Краснодар» штурмовал, «Уфа» не сдавалась. На 94-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, который, как и прежде, ничем не увенчался.
Сыграв вничью, команды остались на своих местах, зато чуть отодвинулись от преследователей. «Краснодар» сыграл интереснее, разнообразнее, но и тактика «Уфы» сработала. Если ты набираешь очки, то можешь наплевать на обвинения в антифутболе. Кроме того, Сергей Семак продолжает оставаться непобежденным, а «Уфа» не пропускает с 2016 года. Сейчас у башкирской команды будет очень сложный календарь, а ничью с «быками» однозначно можно назвать успехом. Что касается «Краснодара», то похвастатся календарем также не может. Потеряв очки, команда Игоря Шалимова рискует выбыть из борьбы за медали, но впереди еще 10 игр. Напоминаем, что 21-й тур состоится нескоро – впереди пауза на игры сборных.
Иван Уральский. Rusfootball.info
20 тур
"Краснодар" - "Уфа" 0:0
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Газинский, 64), Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, (Мамаев, 46), Каборе, Перейра, Классон, (Лаборде, 85), Вандерсон.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, (Ванек, 65), Засеев, Сысуев, (Йокич, 69), Стоцкий, (Кротов, 87), Пауревич, Фатай.
Если бы кому-нибудь 10 лет назад сказали, что в 2017 за 4 позицию в чемпионате России будут сражаться «Краснодар» и «Уфа», то вас сразу бы окрестили сумасшедшим – тогда таких клубов не было и в помине. А сейчас это самые прогрессирующие команды лиги. Уфимцы являются открытием сезона, имели серию из трех побед в чемпионате, а «быки» за 9 лет успели выиграть бронзу чемпионата России и пробиться в 1\8 финала Лиги Европы, откуда вылетели на этой неделе от «Сельты». Если посмотреть на очные встречи этих команд, то можно выявить тенденцию: раз в сезоне «Краснодар» побеждает, во втором матче – очки теряются. Но есть и другая статистика, которая за уфимцев. Они являются лучшей гостевой командой чемпионата. Кроме того, нельзя забывать о том, что черно-зеленые играли в середине недели, что сказывается на физической готовности.
Возможно, исход противостояния с «Сельтой» был бы другим, если бы Федор Смолов был в строю. Также Игорь Шалимов не мог рассчитывать на Окриашвили, выбывшего на долгий срок, и Рамиреса, который получил травму перед игрой с «Сельтой». По сравнению с четвергом было произведено 2 изменения: вместо Налдо и Подберезкина вышли Калешин и Жигулев. Кроме того, вновь на скамейке запасных игру начал недавно оправившийся от травмы Павел Мамаев. Сергей Семак также не смог выставить оптимальный состав. Прошлую встречу не смог доиграть Сильвестр Игбун. Что бы ни говорили, что клуб из Башкортостана силен командным духом, но в большинстве своем нестандартные действия исходят от этого нигерийца. Его друг, Кехинде Фатай, от травмы оправился, и вышел в стартовом составе.
Почти все гостевые встречи «Уфы» проходили по одному сценарию: вся команда располагается и отбивается на своей половине поля, а во 2 тайме ищет счастья в какой-нибудь контратаке, после чего защищает победный (чаще всего) счет. Вот и сейчас команды так начали, только Фатай бродил на половине поля хозяев, а первого опасного момента долго ждать не пришлось: это Перейра ухитрился пробить из штрафной – выше перекладины. Следующую десятиминутку можно охарактеризовать одним словом – борьба, она шла буквально на каждом участке поля.
Уфимскую стену из цепких полузащитников и пяти защитников можно было пройти только на индивидуальном мастерстве. Это на 18-й минуте сделал Виктор Классон, выцарапав пространство в чужой штрафной, и пробив в дальний нижний угол, но мяч предательски прокатился рядом со штангой. Стоит заметить, что в атаке гости были не так инертны, как в недавней гостевой игре против «Терека» - там они чудом не пропустили в первом тайме. Здесь же проявляли себя активнее – подали два угловых, а затем унеслись в контратаку, закончившуюся несильным ударом Азамата Засеева в створ ворот.
Бороться команды продолжили и далее. Интересно, что первая желтая карточка была получена Александром Пуцко лишь на 36-й минуте. Правда, потом уфимцы «исправились»: сначала Карп получил отложенный горчичник, а затем Азамат Засеев удостоился внимания арбитра за необязательный фол на Гранквисте. Если команде из республики Башкортостан к такой игре не привыкать, то хозяев положение дел явно не устраивало. «Быкам» не хватало последнего паса, чтобы создать хороший момент, а потому уже в середине тайма Мамаев удостоился беседы с главным тренером и вышел на второй тайм вместо Жигулева. Кроме того, черно-зеленым удавались навесы с фланга, но замыкать их было некому – Федор Смолов ой бы как пригодился по такой игре. Не помешал бы и фактурный Николай Комличенко (193 см, 91 кг), который уже третий матч в чемпионате провел на скамейке. Непонятно, зачем его возвращали из аренды.
Характер игры во второй тайме не изменился. В первую десятиминутку гости активно прессинговали, но надолго их не хватило, и они вернулись к любимому занятию – защите своих ворот. Но и там они были не безгрешны: свежий Ванек учудил, подарив мяч Мамаеву, который вышел один на один с Беленовым – быстро сложившись, Александр совершил очередной эффектный сейв.
Чем меньше времени оставалось до конца основного времени, тем ближе «Краснодар» был к взятию ворот. Сначала прекрасную возможность упустил Вандерсон, выстреливший из-под Пуцко – удару нападающего не хватило точности, да и Беленов все контролировал. Через пару минут бразилец оказался перед пустыми воротами, и вновь мимо. Борьба шла до последнего, «Краснодар» штурмовал, «Уфа» не сдавалась. На 94-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, который, как и прежде, ничем не увенчался.
Сыграв вничью, команды остались на своих местах, зато чуть отодвинулись от преследователей. «Краснодар» сыграл интереснее, разнообразнее, но и тактика «Уфы» сработала. Если ты набираешь очки, то можешь наплевать на обвинения в антифутболе. Кроме того, Сергей Семак продолжает оставаться непобежденным, а «Уфа» не пропускает с 2016 года. Сейчас у башкирской команды будет очень сложный календарь, а ничью с «быками» однозначно можно назвать успехом. Что касается «Краснодара», то похвастатся календарем также не может. Потеряв очки, команда Игоря Шалимова рискует выбыть из борьбы за медали, но впереди еще 10 игр. Напоминаем, что 21-й тур состоится нескоро – впереди пауза на игры сборных.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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