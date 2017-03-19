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Джесси Лингард: в матче против "Мидлсбро" мы великолепно сыграли в полузащите
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард поделился мыслями о матче 29-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (3:1). Лингард забил один из голов в матче.
"Сегодня у нас всё получалось. Наша полузащита была великолепна и диктовала свои условия на поле. Как я забил? Сначала я хотел отдать передачу, но не нашёл лучшего решения, чем удар. К счастью, я оказался прав", - цитирует Лингарда ВВС.
"Сегодня у нас всё получалось. Наша полузащита была великолепна и диктовала свои условия на поле. Как я забил? Сначала я хотел отдать передачу, но не нашёл лучшего решения, чем удар. К счастью, я оказался прав", - цитирует Лингарда ВВС.
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