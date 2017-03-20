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Игроки "Анжи" переедут из Москвы в Махачкалу

"Анжи" кардинально меняет курс своего развития. Согласно новой политике, после смены владельца клуб будет делать ставку в основном на собственных воспитанников.

Смена курса не могла не сказаться и на бытовых условиях: по информации "Известий", команда уже переехала в Махачкалу и теперь будет на постоянной основе базироваться в Дагестане.

Ранее весь состав махачкалинского клуба большую часть времени находился в Москве - тренировочный процесс проходил либо на тренировочной базе в Кратово Раменского района, либо в Новогорске. В Махачкалу команда ездила только на домашние матчи и переодически проводила там тренировки.

Информацию о переезде "Анжи" в Дагестан подтвердил голкипер махачкалинцев Давид Юрченко.

— Мы сейчас так и живем, — сообщил капитан дагестанского клуба. — Все наши спортсмены профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно, — чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом. Сейчас мы живем в Махачкале — это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого. В прошлом году было по-другому — мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но всё было пропорционально. Половину времени в Дагестане, половину — в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет.
Теги: Анжи Юрченко
Сегодня, 08:48
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