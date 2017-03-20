Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так

Нападающий "Ростова" и сборной России Александр Бухаров поделился впечатлениями об возвращения в национальную команду после долгого перерыва и отметил игрока "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в составе будущего соперника сборной Кот-д'Ивуара, передаёт корреспондент- Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.- Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно, хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали. Рабочий процесс идёт.- Конечно. Это новая атмосфера, новые силы. Давно не играл в сборной, сил прибавилось. Думаю, сейчас восстановимся за пару дней и с новыми силами будем работать.- Теории ещё не было, но по матчам с "Манчестер Юнайтед" знаю, что там играет очень сильный защитник (Эрик Байи - прим.ред). Единственное, что я знаю. Думаю, нам всё тренер объяснит на теории.- Как тренер скажет, так и будет.- Каждый футболист стремится играть в сборной, защищать честь страны. И я в том числе.- Возможно, но все голы ещё впереди.