Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (5)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (4)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так
Нападающий "Ростова" и сборной России Александр Бухаров поделился впечатлениями об возвращения в национальную команду после долгого перерыва и отметил игрока "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в составе будущего соперника сборной Кот-д'Ивуара, передаёт корреспондент Rusfootball.info
- С какими мыслями ехали в сборную спустя столько лет?
- Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.
- Какая атмосфера в команде?
- Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно, хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали. Рабочий процесс идёт.
- "Ростов" провёл уже достаточно много матчей, силы остались?
- Конечно. Это новая атмосфера, новые силы. Давно не играл в сборной, сил прибавилось. Думаю, сейчас восстановимся за пару дней и с новыми силами будем работать.
- Что можете сказать о сопернике - сборной Кот-д'Ивуара?
- Теории ещё не было, но по матчам с "Манчестер Юнайтед" знаю, что там играет очень сильный защитник (Эрик Байи - прим.ред). Единственное, что я знаю. Думаю, нам всё тренер объяснит на теории.
- Рассчитываете выйти в стартовом составе в одном из матчей?
- Как тренер скажет, так и будет.
- Могли рассчитывать, играя в "Ростове", что у команды будет такое широкое представительство в сборной?
- Каждый футболист стремится играть в сборной, защищать честь страны. И я в том числе.
- Вы забили классный гол в ворота "Манчестера", это лучший мяч в Вашей карьере?
- Возможно, но все голы ещё впереди.
- С какими мыслями ехали в сборную спустя столько лет?
- Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.
- Какая атмосфера в команде?
- Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно, хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали. Рабочий процесс идёт.
- "Ростов" провёл уже достаточно много матчей, силы остались?
- Конечно. Это новая атмосфера, новые силы. Давно не играл в сборной, сил прибавилось. Думаю, сейчас восстановимся за пару дней и с новыми силами будем работать.
- Что можете сказать о сопернике - сборной Кот-д'Ивуара?
- Теории ещё не было, но по матчам с "Манчестер Юнайтед" знаю, что там играет очень сильный защитник (Эрик Байи - прим.ред). Единственное, что я знаю. Думаю, нам всё тренер объяснит на теории.
- Рассчитываете выйти в стартовом составе в одном из матчей?
- Как тренер скажет, так и будет.
- Могли рассчитывать, играя в "Ростове", что у команды будет такое широкое представительство в сборной?
- Каждый футболист стремится играть в сборной, защищать честь страны. И я в том числе.
- Вы забили классный гол в ворота "Манчестера", это лучший мяч в Вашей карьере?
- Возможно, но все голы ещё впереди.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.