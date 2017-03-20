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Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто так

Александр Бухаров: буду на каждой тренировке доказывать, что меня вызвали в сборную не просто такНападающий "Ростова" и сборной России Александр Бухаров поделился впечатлениями об возвращения в национальную команду после долгого перерыва и отметил игрока "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в составе будущего соперника сборной Кот-д'Ивуара, передаёт корреспондент Rusfootball.info

- С какими мыслями ехали в сборную спустя столько лет?

- Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.

- Какая атмосфера в команде?

- Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно, хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали. Рабочий процесс идёт.

- "Ростов" провёл уже достаточно много матчей, силы остались?

- Конечно. Это новая атмосфера, новые силы. Давно не играл в сборной, сил прибавилось. Думаю, сейчас восстановимся за пару дней и с новыми силами будем работать.

- Что можете сказать о сопернике - сборной Кот-д'Ивуара?

- Теории ещё не было, но по матчам с "Манчестер Юнайтед" знаю, что там играет очень сильный защитник (Эрик Байи - прим.ред). Единственное, что я знаю. Думаю, нам всё тренер объяснит на теории.

- Рассчитываете выйти в стартовом составе в одном из матчей?

- Как тренер скажет, так и будет.

- Могли рассчитывать, играя в "Ростове", что у команды будет такое широкое представительство в сборной?

- Каждый футболист стремится играть в сборной, защищать честь страны. И я в том числе.

- Вы забили классный гол в ворота "Манчестера", это лучший мяч в Вашей карьере?

- Возможно, но все голы ещё впереди.
Теги: Бухаров Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 18:07
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